Ti personer er røgforgiftet efter skibsbrand på Esbjerg Havn

Et skib brød i brand under svejsning på havn. Det skabte kraftig røg, som har forgiftet flere arbejdere.

Ti personer er blevet røgforgiftet, efter at et vindmølleskib brød i brand ved Tauruskaj ved Esbjerg Havn fredag formiddag.

Det fortæller Ole Aamann, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Branden er under kontrol, og de ti personer, som arbejdede på skibet og er blevet røgforgiftet, er alle kommet på sygehuset.

- Som sådan er de ikke blevet svært forgiftet, siger han.

Skibet er et hollandsk fragtskib, som ankom til Esbjerg Havn torsdag kort efter middag. Det lastede dele til vindmøller, som skulle svejses fast på skibsdækket, så de ikke kunne bevæge sig under transporten.

Det var under svejsningen i lastrummet, at branden brød ud. Her arbejdede de ti personer med at svejse delene fast. De er blevet fløjet med helikoptere til flere forskellige sygehuse, fortæller vagtchefen.

Politiet fik en anmeldelse om branden på skibet klokken 08.53 fredag formiddag.

- Da vi kom frem, var der kraftig røgudvikling, som gik ud over havet. Brandvæsnet var hurtigt fremme og fik nedkæmpet ilden, siger Ole Aamann.

/ritzau/