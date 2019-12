Flere tiltalt i sag om påstået svindel i styrelse

Torsdag kom det frem, at der skulle være svindlet med indkøb i styrelse. Fredag er der pressemøde om sagen.

Flere personer er tiltalt i sagen, der drejer sig om påstået svindel med indkøb i Forsvarets Ejendomsstyrelse.

Det erfarer Ritzau fra flere kilder.

Ifølge Ritzaus oplysninger har anklagemyndigheden rejst tiltale mod fem personer.

Hvad de nærmere er anklaget for, vides endnu ikke.

Rigsrevisionen er i øjeblikket i gang med en stor undersøgelse i styrelsen, efter at det er kommet frem, at der kan være sket svindel for mange millioner i forbindelse med indkøb.

Statsrevisionerne holder fredag formiddag pressemøde om sagen.

/ritzau/