Flere tusind gange stærkere end chili

* Peberspray indeholder vand og et koncentreret udtræk af chili- oftest capsaicin.

* Koncentratet kommer trods navnet ikke ud som en spray, men derimod som en tynd, komprimeret stråle, der kan ramme på seks-syv meters afstand.

* Den skal sprayes mod ansigt og øjne og virker ved at gøre personen blind i en halv time til tre kvarter, hvorefter synet vender tilbage. Vand lindrer, og det generelle ubehag forsvinder helt efter to timer.

* Regeringens forslag lovliggør pebersprayen i hjemmet, men vil fortsat lade det være ulovligt at bære den i offentligheden.

* Ofre for stalking eller personer, der har været udsat for samlivsrelateret vold, kan få lov at bære peberspray, hvis de kan dokumentere behovet.

* Straffen for ulovlig besiddelse af peberspray i det offentlige rum uden tilladelse er i dag en bøde på 3000 kroner.

* Regeringen ønsker lovændringen i kraft 1. januar 2019.

