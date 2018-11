Flest bilister kommer til skade eller dør i Nordjylland

Generelt falder antallet af trafikulykker i Danmark. I tre politikredse er udviklingen dog en helt anden.

På landsplan er der de seneste år færre, der er kommet til skade eller har mistet livet på de danske veje.

Det viser en ny rapport fra Vejdirektoratet om trafikulykker i landets 12 politikredse.

Her fremgår det, at der fra 2013 til 2017 har været et fald i antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken på syv procent.

Også i Nordjylland er tallet faldet. Alligevel er det her, at der per indbygger er flest bilister, der kommer til skade eller bliver dræbt i trafikulykker.

Det til trods for at antallet af dræbte er faldet markant fra eksempelvis 28 dræbte i 2016 til 11 dræbte i 2017.

Selv om antallet af tilskadekomne og dræbte falder i det meste af landet, så viser rapporten også, at enkelte politikredse ikke følger den udvikling.

I Østjylland, på Københavns Vestegn og på Sydsjælland og Lolland-Falster er udviklingen således gået den anden vej. Her har der været stigninger i antallet af dræbte og tilskadekomne.

- Der er mange regionale forskelle, som kan spille ind, siger Marianne Foldberg, leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling, i en pressemeddelelse.

- I byerne er der for eksempel mange lette trafikanter og mange krydsningspunkter mellem trafikanterne, så selv mindre fejl kan få konsekvenser for, om ulykken sker, og hvor alvorlig den bliver.

Københavns politikreds har den største andel af dræbte eller tilskadekomne på cykel.

I både Østjylland og på Sydsjælland og Lolland-Falster er antallet af tilskadekomne steget med 24 procent på fem år.

På Københavns Vestegn er antallet af dræbte eksempelvis steget fra fire dræbte i 2013 til 12 dræbte i 2017, viser rapporten.

Det fremgår i øvrigt, at spiritusulykker stadig udgør en væsentlig andel af trafikulykkerne. I 2017 udgjorde de i gennemsnit 11 procent af alle ulykker med tilskadekomne eller dræbte personer.

/ritzau/