Flugtfange fra Vestre Fængsel byttede ikke tøj med gæst

En 47-årig terrormistænkt undslap i begyndelsen af august fra Vestre Fængsel under familiebesøg.

Da det i begyndelsen af august lykkedes en varetægtsfængslet mand at flygte fra Vestre Fængsel, skyldtes det ikke, at han byttede tøj med en besøgende, sådan som det har været rapporteret i flere medier.

Det viser overvågningsbilleder ifølge Weekendavisen.

Forklaringen fra myndighederne har hele vejen igennem været, at de to "byttede identitet", men det er fortsat uklart, hvad det egentlig vil sige.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har bestilt en redegørelse om sagen.

Men Weekendavisen har talt med flere kilder med kendskab til forløbet og kan fortælle, at den undslupne, der var under mistanke for terrorfinansiering, havde besøg af en 27-årig mand og tre eller fire andre personer.

Da besøgstiden er forbi, sker der en form for forbytning, hvor den 27-årige besøgende føres til den celle, som den mistænkte sad i. Mens den 47-årige mand forlader fængslet sammen med de øvrige gæster.

Men de bytter altså ikke tøj. I stedet sker der det, at vagten ikke tjekker billederne på gæsternes identitetspapirer.

Det er uklart, om den 27-årige bevidst har ladet sig forveksle. Han er sigtet for medvirken til undvigelse.

/ritzau/