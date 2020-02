Flygtet bandemedlem er udleveret efter anholdelse i Spanien

I november flygtede Hemin Dilshad Saleh fra en psykiatrisk afdeling. I januar blev han anholdt i Spanien.

Den 24-årige Hemin Dilshad Saleh, der i november sidste år flygtede fra en psykiatrisk afdeling i Slagelse, er udleveret fra Spanien til Danmark.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Hemin Dilshad Saleh blev anholdt af det nationale politi i Barcelona 22. januar. Det skete, efter at han var blevet efterlyst internationalt. Befrielsesaktionen på den psykiatriske afdeling fandt sted 19. november sidste år.

Her sad han varetægtsfængslet i surrogat.

Flere personer bistod Dilshad Saleh under flugten. De havde fået adgang til at besøge ham, uden at de blev undersøgt, og de kunne således smugle to pistoler med ind på afdelingen gemt i en kageæske.

Under fangeflugten affyrede fangen og medgerningsmændene skud og tvang personalet til at lukke dem ud fra afdelingen, der er sikret, men indtil videre altså ikke er bemandet af betjente.

Dilshad Saleh var indlagt på den psykiatriske afdeling, mens han var varetægtsfængslet for et brutalt overfald i en frisørsalon på Nørrebro under bandekonflikten i 2018.

Han beskrives som en ledende skikkelse i bandegrupperingen NNV.

Han fremstilles i Københavns Byret klokken 09.45. Anklageren vil anmode om, at dørene lukkes ved grundlovsforhøret.

/ritzau/