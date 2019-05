Flygtet mand dømt for dødsvold er anholdt i Tyskland

29-årig mand flygtede, da han tirsdag blev idømt otte års fængsel i landsretten. Han er onsdag anholdt.

En efterlyst mand, der tirsdag stak af fra Østre Landsret i forbindelse med en domsafsigelse, er onsdag eftermiddag blevet anholdt i Tyskland.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Tirsdag blev den 29-årige mand idømt otte års fængsel og udvisning for bestandigt i en sag om dødsvold.

Jafar Mohammad Rida Al Jasiri blev dømt for at påkøre en dengang 39-årig mand ved tankstationen Circle K i Holbæk en sen aften i oktober 2017.

Manden faldt omkuld og fik i den forbindelse svære læsioner i kraniet og hjernen og døde af sine kvæstelser. Ifølge retten blev han ramt med vilje.

Da sagen kørte i byretten, erkendte Al Jasiri påkørslen. Men han forklarede, at påkørslen skete, da han forsøgte at komme væk fra noget tumult mellem to grupper ved tanken.

Derfor har han nægtet sig skyldig i forsætlig påkørsel og grov vold med døden til følge, som han var tiltalt for.

Tirsdagens flugt var tilsyneladende planlagt. I hvert fald fik Al Jasiri hjælp, da han stak af omkring klokken 11.50. Sammen med hjælperne kørte han væk fra stedet i en bil, som senere blev fundet efterladt i København.

Efter flugten satte Midt- og Vestsjællands Politi i tæt samarbejde med politiets specialenhed Særlig Efterforskning Øst en massiv eftersøgning af manden i gang.

Efterforskningen viste, at Al Jasiri befandt sig på en færge mellem Trelleborg i Sverige og Rostock i Tyskland.

Dansk politi henvendte sig til de tyske kolleger, som stod klar, da færgen ankom til Rostock. Her blev den 29-årige anholdt uden dramatik, kørt til Danmark og indsat i et arresthus.

- Det er meget tilfredsstillende, at den efterlyste igen er i politiets varetægt, så han kan få sin straf, siger politikommissær Kim Løvkvist, der er leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet i Midt- og Vestsjællands Politi, i pressemeddelelsen.

Politiet undersøger fortsat sagen for at finde ud af, hvem der hjalp manden med flugten.

/ritzau/