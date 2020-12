Flystyrt på Fur i sommer koster det tredje offer livet

Efter flere måneders indlæggelse er en 47-årig mand død af kvæstelser, han pådrog sig ved et flystyrt.

Et tragisk flystyrt på Fur har krævet sit tredje dødsoffer, mere end tre måneder efter ulykken.

47-årige Mikkel Skjerning Gensø fra Horsens er således afgået ved døden, skriver Horsens Folkeblad. Han havde været indlagt på Rigshospitalet siden flystyrtet den 30. august.

To kvinder på henholdsvis 33 år og 43 år omkom, da det mindre fly forulykkede på øen i Limfjorden. Ifølge Horsens Folkeblad var det Mikkel Skjerning Gensøs hustru, Ina Skjerning Gensø, og veninden Marie Borg.

I alt fire mennesker satte sig ind i det lille propelfly den 30. august. Planen var at lette fra Fur og sætte kurs mod Billund. Men under take off styrtede flyet og brød i brand.

Det var den fjerde person i selskabet, der var pilot.

Begge mænd blev fløjet til Rigshospitalet med svære kvæstelser. Piloten blev dog relativt hurtigt erklæret uden for livsfare.

Havarikommissionen indledte kort efter ulykken en undersøgelse for at udrede, hvad der gik galt. Dette arbejde er fortsat i gang.

Tilsyneladende ramte propelflyet et træ. Da redningsfolk og betjente ankom til stedet, fandt de kvinderne inde i flyet. Begge mænd var blevet slynget ud i forbindelse med kollisionen.

Alle fire personer ombord på flyet var fra Horsens-området.

Ifølge et mindeord skrevet af Ina Skjerning Gensøs familie var flyveturen mellem Billund og Fur en gave fra venneparret, der også var ombord.

