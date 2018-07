Fodboldfan anholdt for at kaste romerlys mod betjent

Forud for en kamp mellem FC Midtjylland og Esbjerg fB er en ung mand blevet sigtet for vold mod tjenestemand.

En 21-årig fodboldfan er blevet anholdt og sigtet for vold mod tjenestemand, efter at han kastede romerlys mod en politibetjent i Herning forud for en kamp mellem FC Midtjylland og Esbjerg fB.

Betjenten kom ikke til skade, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

- Manden kastede to romerlys, og det ene ramte politibetjenten, fortæller vagtchef Bjarne Askholm.

Manden er desuden sigtet for forstyrrelse af den offentlige orden. Han vil søndag blive fremstillet i grundlovsforhør.

Episoden fandt sted i Vestergade i Herning klokken 10.50. Her var tilhængere af FC Midtjylland, Esbjerg fB og en tysk venskabsklub - Wolfsburg - samlet, og politiet var talstærkt til stede.

- Der er også andre, der har kastet med romerlys og flasker. Men dem har vi ikke kunnet udpege, siger Bjarne Askholm.

Kampen mellem FC Midtjylland og Esbjerg fB blev fløjtet i gang klokken 16 på MCH Arena i Herning, hvorfor fodboldfansene har forladt Herning midtby.

/ritzau/