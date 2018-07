Første straffesag mod forældregeneration i bandekonflikt

To mænd på 51 og 48 år beskyldes af Københavns Politi for at være tilknyttet Brothas.

For første gang har anklagemyndigheden forsøgt at få personer i forældregenerationen dømt for at være del af en bandekonflikt.

I en straffesag beskyldes to mænd på henholdsvis 51 og 48 år for at være tilknyttet Brothas.

På et hængende hår blev begge forleden dog frifundet af et nævningeting i Københavns Byret i en sag om en pistol, lyddæmper og ammunition, som lå i et kælderrum i Mjølnerparken.

I Københavns Politi oplyser anklager Maja Schiøtz, at man vil indstille til Statsadvokaten i København, at dommen ankes til Østre Landsret.

De to mænd har en "familiemæssig og personlig tilknytning til Brothas", hævdes det i anklageskriftet om pistolen og de andre ting, som i september sidste år lå kælderrummet.

- Det er første gang, at anklagemyndigheden har rejst tiltale mod personer fra forældregenerationen for at være led i en bandekonflikt, siger anklager Maja Schiøtz.

- Tre juridiske dommere og tre af nævningerne fandt begge mænd skyldige i at have forsøgt at sætte sig i besiddelse af pistolen, lyddæmperen og ammunitionen, siger hun.

Tre nævninger stemte dog for frifindelse - og det blev så resultatet. Det skyldes en regel i retsplejeloven. Til en domfældelse kræves, at fire af de seks nævninger stemmer for.

/ritzau/