Forældre får lov at blive i lejlighed trods søns vold

I en sag fra Amager mener Højesteret, at det vil være for drastisk at lade forældre bøde for søns vold.

Et forældrepar fra Amager kommer ikke til at bøde for deres søns kriminalitet.

Højesteret har tirsdag bestemt, at parret ikke skal smides ud af deres lejlighed i bebyggelsen Urbanplanen.

Sagen er endnu en i rækken af sager, hvor boligforeninger på baggrund af kriminalitet har ophævet lejemål for forældre til de kriminelle.

Mest berømt er en sag, der drejer sig om forældrene til bandelederen Shuaib Khan, som for tiden verserer ved domstolene.

Sagen, som Højesteret nu har truffet afgørelse i, drejer sig om et overfald i august 2014 i området ved Stolemagerstien og Hjulmagerstien i Urbanplanen.

Her blev en mand under et slagsmål truet med kniv og slået i hovedet med en lægte. Det kostede en dom på fire måneders fængsel til den yngste bror i en søskendeflok på syv. Han var på det tidspunkt omkring 20 år gammel og hjemmeboende.

Offeret boede ligesom gerningsmanden i Urbanplanen.

I marts 2015 valgte Boligforeningen 3B derfor at ophæve lejemålet for familien med henvisning til, at lejeforholdet var misligholdt. For selv om det var moren, som stod som lejer, så var hun ansvarlig for andre medlemmer af hustandens opførsel. Det siger loven.

Da boligretten i København i november 2016 afsagde dom i sagen, blev der imidlertid slået en streg over ophævelsen af lejemålet.

Godt nok var yngstesønnens vold i princippet nok til at smide familien ud, men retten mente, at det i den konkrete situation var for voldsomt et indgreb.

Den dom blev anket til landsretten, som var af en anden opfattelse, og derefter røg sagen helt til Højesteret. Her har fem af landets fineste dommere nu valgt at stadfæste boligrettens dom.

Højesteret henviser blandt andet til, at faren i familien har helbredsmæssige problemer - under byretssagen kom det frem, at han havde psykiske problemer efter at have været udsat for tortur.

Derudover henviser Højesteret til, at familien havde boet i lejligheden i 14 år, da voldsepisoden fandt sted, og at der ikke tidligere havde været klager.

I sagen mod bandelederen Shuaib Khans forældre er det også et omdrejningspunkt, at forældrene længe har boet i deres lejlighed på Nørrebro. De har boet der i 34 år.

I den sag har boligretten bestemt, at lejemålet skal ophæves, fordi den hjemmeboende 32-årige søn er dømt for at have truet en politimand. Den sag er anket til Østre Landsret.

/ritzau/