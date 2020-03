Forældre laver demo efter overfald på unge i nattelivet

Umotiverede overfald på to unge mænd i København får forældre til at protestere mod tilfældig vold.

Tidligt om morgenen søndag den 16. februar var 25-årige Martin August Højlund på vej hjem efter en bytur i København.

Men han nåede ikke hjem. Da han var 200-300 meter fra sin lejlighed på Nørrebro, blev han overfaldet af en - for ham - fremmed mand.

Han blev slået i hovedet og stukket i maven med en kniv.

Martin August Højlund blev indlagt og slap med livet i behold, men episoden har rystet ham og hans familie. Derfor har hans far, Mads Anker Højlund, besluttet at arrangere en demonstration mod vold.

Det fortæller han til Ritzau.

- For mig er det vigtigt af sige fra over for de umotiverede overfald, hvor borgere bliver udsat for tilfældig vold.

- Man skal kunne gå på gaden både om dagen og natten uden at frygte, at man bliver offer for en forbrydelse, siger Mads Anker Højlund.

Bag demonstrationen står desuden Karina Lindboe Wind. Hun er mor til 19-årige Lauritz Lindboe Wind, som natten til 22. februar blev svært medtaget, da han blev overfaldet.

Det skete uden for en natklub i Gothersgade i København.

Mads Anker Højlund vil med demonstrationen opfordre til, at der kommer mere politi i gadebilledet i København.

- Jeg vil ikke slå på politiet, men bakke op om politiet og opfordre til, at politiet får flere ressourcer og beføjelser, så betjentene kan gøre nattelivet mere sikkert, siger Mads Anker Højlund.

Efter planen skulle demonstrationen mod vold afholdes ved Christiansborg onsdag den 11. marts. Men den vil blive udskudt.

Det skyldes en tilsyneladende stor tilslutning til projektet, hvor antallet af deltagere kan overstige 1000, fortæller Mads Anker Højlund.

Det frarådes af de danske myndigheder, at der afholdes arrangementer med over 1000 deltagere på grund af risikoen for spredning af coronavirus.

- Det er vigtigt at sige, at demonstrationen ikke bliver aflyst, men at den bliver udskudt til et senere tidspunkt, siger Mads Anker Højlund.

Overfaldet på hans søn kom næsten som et lyn fra en klar himmel. Martin August Højlund kom gående på Nørrebrogade sammen med sin kæreste og hendes søster, da gerningsmanden kom over til dem.

Manden begyndte at råbe og virkede truende, har det 25-årige offer forklaret. Der opstod tumult, og så blev Martin August Højlund slået og stukket med en kniv. Kort efter blev han hentet af en ambulance.

Han er blevet opereret og har fået fjernet en del af tyndtarmen. Han er kommet hjem igen, men har svært ved blandt andet at gå på trapper på grund af arret fra knivstikket.

Så vidt offeret og hans familie er informeret, er ingen anholdt i sagen.

