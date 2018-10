Forældrepar tiltalt for misbrug af børn gennem syv år

Fire personer blev som børn udsat for vold og seksuelt misbrug af deres forældre, mener anklagemyndigheden.

Rædsler som vold, trusler og seksuelle overgreb har tilsyneladende været hverdag for fire børn i et hjem i stationsbyen Vejen i Sydjylland.

Et forældrepar er tiltalt for at have udøvet brutal vold og seksuelt misbrug af deres fire sammenbragte børn i perioden 1987 til 1994.

Det oplyser anklagemyndigheden torsdag i en pressemeddelelse.

I hjemmet har den 63-årige mand og den 59-årige kvinde ifølge anklageskriftet udsat børnene for både vold og voldtægt i den flerårige periode.

Blandt andet skulle en dengang syvårig pige have været udsat for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter og mishandling.

Det skete eksempelvis ved, at manden med et bælte slog pigen i ansigtet, så bæltespændet ramte i venstre side af ansigtet med skade til følge.

Derudover skulle han have brændt pigens hånd med en cigaret - en afstraffelse for at hun ikke hentede en øl til ham.

Familien er sammenbragt, og manden er således biologisk far til to af børnene, mens kvinden er biologisk mor til de to andre.

Og hun har ifølge anklageskriftet også spillet en ikke-ubetydelig rolle i det årelange misbrug.

Blandt andet skal hun have holdt den ene datter fast mod gulvet i stuen, mens hun sagde: "Nu skal du være god ved far", hvorefter manden tvang sig til samleje med pigen, der var mellem 0 og 4 år gammel på tidspunktet.

Moren skulle også have fastholdt en af pigerne, sat sig overskrævs på hende og tvunget pigen til at udføre oralsex på sig.

I de tilfælde hvor forældreparret sammen har udført de voldsomme overgreb, har den anden person ifølge anklageskriftet ofte overværet det ske eller på anden måde været vidende om, at det fandt sted.

Sagen bliver behandlet over ni retsdage i marts og april 2019. Den er rejst som en nævningesag, hvilket betyder, at anklagemyndigheden vil gå efter en straf på mindst fire års fængsel.

