Forbud mod bøger kan ske i særlige tilfælde

* Ifølge grundloven er censur forbudt. Men i særlige tilfælde kan en domstol udstede et forbud, for eksempel mod udgivelsen af en bog. Reglerne fremgår af retsplejeloven.

* I sagen om "Syv år for PET" udstedte Københavns Byret i første omgang et midlertidigt forbud mod udgivelse af bogen. Forbuddet blev begrundet i risikoen for, at bogen indeholdt fortrolige oplysninger.

* Sådan et midlertidigt forbud skal følges op af en retssag, der skal anlægges senest to uger, efter at forbuddet er endeligt - altså når alle klagemuligheder er udtømt.

* Sådan en sag blev aldrig anlagt at PET, som selv anmodede om ophævelse af det midlertidige forbud, efter at Politiken havde trykt bogen.

* Overtrædelse af et forbud straffes med bøde eller fængsel, og den overtrædende part kan dømmes til at betale erstatning.

* Et sådant forbud efter retsplejeloven er ikke at regne som censur, hvis det er sket i medfør af lov, og det i øvrigt anses som nødvendigt.

Kilder: Retsplejeloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

/ritzau/