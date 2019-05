Forbund: Der mangler mindst 500 fængselsbetjente

Kriminalforsorgen medgiver, at der mangler fængselsbetjente, men ikke så mange, som Fængselsforbundet mener.

Antallet af fængselsbetjente er faldet syv år i træk, og i dag mangler der ifølge Fængselsforbundet mindst 500 fængselsbetjente.

Det skriver forbundets medlemsblad, Fængselsfunktionæren.

Ifølge bladet krævede 4000 indsatte for få år siden et opsynspersonale på 2650. I dag skal 2150 fængselsbetjente klare det samme antal indsatte.

- Det er ganske simpelt uholdbart. Jeg er med på, at det tager tid at tilpasse sig ændringer i fangetallet, men det er fuldstændig uacceptabelt, at det tager så lang tid, siger formanden for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen, til Fængselsfunktionæren.

Han mener, at Kriminalforsorgen var for hurtig til at skrue ned for bemandingen, da antallet af indsatte faldt for nogle år siden.

- Vi må konstatere, at de ikke har været i stand til at skrue op for bemandingen i løbet af de tre år, hvor fangetallet er steget.

I forbindelse med en flerårsaftale, der blev indgået i 2017, lovede justitsminister Søren Pape Poulsen (K) blandt andet "over 250 nye uniformerede årsværk i løbet af de næste fire år".

Men halvandet år senere er der ifølge Fængselsfunktionæren langt færre fængselsbetjente i Kriminalforsorgen.

- Vi har altså en minister, som lover flere betjente. I stedet sker det modsatte, siger Bo Yde Sørensen til bladet.

- Samtidig er fangetallet øget med 500 siden flerårsaftalen. De 250 nye betjente skal derfor lægges oveni den akutte personalemangel på 500 betjente.

Kriminalforsorgens direktør, Thorkild Fogde, er enig i, at der mangler fængselsbetjente, men ikke så mange, som Fængselsforbundet mener.

Flere fængsler er lukket, der er åbnet et nyt fængsel, der kræver mindre personale, og arbejdsopgaver er lagt om, så der ikke er samme behov for fængselsbetjente som tidligere.

Han erkender dog, at andre forhold trækker i den anden retning. Blandt andet er antallet af bandemedlemmer bag tremmer steget, og der sidder flere i lukkede fængsler, som kræver mere personale.

- Man kan ikke lave en præcis beregning, men hvis vi tager udgangspunkt i vores overarbejde og planlagte ekstravagter, vil jeg tro, at vi mangler omkring 200 betjente, siger Thorkild Fogde til Fængselsfunktionæren.

/ritzau/