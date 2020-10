Forhøjet straf ophæves i del af Aarhus efter uger med ro

En konflikt mellem to grupper ved Aarhus fik politi til at indføre skærpet strafzone. Den ophæves onsdag.

I tre uger har det været muligt for Østjyllands Politi at visitere folk i en del af Aarhus, uden det har haft nogen konkret mistanke om strafbare forhold.

Og visse former for kriminalitet begået i zonen har kunne udløse dobbelt straf.

Men torsdag er det slut.

Østjyllands Politi ophæver den visitationszone og skærpede strafzone, som har været gældende siden 30. september.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse onsdag.

Zonen blev oprettet på grund af en blodig konflikt mellem grupper fra Brabrand og Trillegården. Den blev oprettet, efter at en 21-årig mand forinden var blev dræbt af skud en aften på Kappelvænget i Aarhus Vest.

Ifølge politiet har der de seneste uger været ro i det vestlige Aarhus, og derfor forlænger politiet ikke zonerne. De ophæves dermed fra midnat mellem onsdag og torsdag.

- Det er vores vurdering, at visitations- og strafskærpelseszoner har været med til at skabe ro i området, og at vi nu kan lægge dem tilbage i værktøjskassen, siger chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen fra Østjyllands Politi i meddelelsen.

I løbet af de tre uger er 115 personer blevet visiteret, og 19 biler ransaget. Det har ført til, at politiet har beslaglagt tre stikvåben, to slagvåben, patroner, en mindre mængde narko og nogle tusinde kroner i kontanter.

Chefpolitiinspektøren vurderer, at politiet har lagt massivt pres på banderne med visitationer og ransagninger.

Selv om visitationszonen og den skærpede strafzone ophæves, vil politiet forsat have øget patruljering i området.

/ritzau/