Forløbet i sagen om de efterladte børn

* Østjyllands Politi fik lørdag klokken 18.30 et opkald fra en borger, der havde fundet to efterladte børn på Park Allé i det centrale Aarhus.

* Børnene blev bragt til politigården i Aarhus og derefter til kommunens familiecenter, der passer dem på en institution.

* Efter "en særlig henvendelse" søndag tog politiet til Ølgod i Sydvestjylland, hvor en mand på 33 år og en kvinde på 25 år omkring midnat blev administrativt frihedsberøvet.

* Frihedsberøvelsen skete for at fastslå deres identitet. De vil ikke tale med politiet.

* Tidligt mandag morgen blev en 54-årig afghansk kvinde anholdt i en lejlighed i Aarhus. Hun er efter eget udsagn børnenes farmor.

* Hun er sigtet for at vanrøgte børnene samt for at efterlade dem i hjælpeløs tilstand.

* Kvinden nægter sig skyldig i sigtelserne. Hun blev mandag eftermiddag løsladt i et grundlovsforhør i Aarhus.

Kilde: Østjyllands Politi

/ritzau/