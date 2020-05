Formodet bandeleder idømt fængsel for spektakulær flugt

Fem mænd hjalp en sjette med at flygte fra sin varetægtsfængsling, afgør byret. En syvende mand er frikendt.

En 24-årig mand er ved Retten i Næstved onsdag idømt et år og tre måneders fængsel for en spektakulær flugt fra en retspsykiatrisk afdeling i Slagelse sidste år.

Her sad han varetægtsfængslet i surrogat, da det lykkedes ham at flygte ved at bruge gasvåben, der var blevet bragt ind til ham på afdelingen gemt i en kage.

Han - og en dengang 17-årig dreng, som smuglede våbnene ind under et besøg på afdelingen - truede derefter personalet til at åbne dørene, så de kunne slippe fri.

Den i dag 18-årige og fire andre mænd hjalp til med planlægningen af den spektakulære flugt, afgør byretten.

En syvende mand er blevet frikendt i sagen.

- Det, vi lægger vægt på, er en samlet bedømmelse. At det var en nøje planlagt befrielse af en varetægtsarrestant, og at det blev gennemført ved trussel om øjeblikkelig anvendelse af skydevåben, siger retsformand Anders Martin Jensen.

Politi og anklagemyndighed mener, at den 24-årige er en ledende figur i den københavnske bandegruppering NNV. Selv har den 24-årige i retten afvist at have nogen banderelation.

Det har de øvrige tiltalte i sagen også, som ifølge anklageren er den 24-åriges bandebrøde eller har relationer til gruppen.

De seks dømte har som en del af dommen fået forbud mod at opholde sig på et afgrænset område af Nørrebro og Nordvest i København.

En 23-årig mand, der er født og opvokset i Danmark, udvises med indrejseforbud for bestandig. Han har somalisk pas, men han har forklaret i retten, at han aldrig har været i Somalia og ikke taler sproget.

Den 23-årige er også kendt skyldig i at have været i besiddelse af knap et kvart kilo kokain. Han er idømt to år og ni måneders fængsel.

Den, der er idømt den korteste straf, er idømt et års fængsel.

/ritzau/