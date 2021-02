Formodet international røverbande bevogtes massivt i retten

Fem mænd er tiltalt for at planlægge et storstilet røveri mod værdicentral. En af dem er en kendt storrøver.

Ti politifolk iført fuld udrustning og lyseblå mundbind danner en halvcirkel bag rækken af fem tiltalte mænd onsdag formiddag ved Retten i Glostrup.

Retsbygningen og parkeringspladsen foran er befolket af dusinvis af betjente med avancerede våben, for eksempel små karabinrifler med kikkertsigte.

På anklagebænken sidder fem mænd, som efter anklagemyndighedens opfattelse er en international røverbande. Alle nægter sig skyldige.

Banden skulle have planlagt et kup mod værdicentralen Loomis på Litauen Allé i Taastrup. Men i slutningen af november 2019 blev de anholdt og varetægtsfængslet.

Senioranklager Bo Bjerregaard fra Københavns Vestegns Politi fortæller onsdag i retten, at politiet cirka fire uger inden fik et tip om, at nogen planlagde et røveri mod stedet.

Blandt de anholdte var den i dag 50-årige franske storrøver Tayeb Si M'Rabet, der tidligere er idømt idømt ti års fængsel for det kup, som er blevet kaldt danmarkshistoriens største røveri.

Mændene har ifølge anklageskriftet foretaget rekognoscering mod Loomis og optaget film og fotos i området. Også politigården i Albertslund og Arrivas busholdeplads i Ejby ved Glostrup er blevet udspioneret, lyder anklagen.

Derudover har mændene angiveligt anskaffet forskelligt udstyr, for eksempel en gps-jammer, særlige krypterede telefoner af mærket Aquaris, en kikkert og udstyr til maskering, blandt andet en silikonemaske og en paryk.

Mændene skal også have søgt på entreprenørmaskiner på internettet, og anklagemyndigheden mener, at de havde udarbejdet kort og en flugtrute, så de både kunne bringe udbyttet og sig selv i sikkerhed.

M'Rabet er som nævnt tidligere dømt for det måske største røveri, der er begået herhjemme. Røveriet blev begået mod Dansk Værdihåndtering (DVH) i Brøndby.

Røveriet skete i de tidlige morgentimer den 10. august 2008. Med en gummiged bragede røverne gennem væggen til virksomheden.

Da støvet havde lagt sig, gik seks maskerede og tungt bevæbnede røvere roligt gennem hullet med medbragte sportstasker. De fyldte 62 millioner kroner i taskerne og slentrede tilbage gennem hullet, hvor de lagde udbyttet bag i en Audi-stationcar.

Røverne havde ikke travlt. Medgerningsmænd havde på samme tid stillet ti skraldebiler på tværs af indfaldsvejene til DVH og stukket syv af dem i brand. Desuden spredte røverne partisansøm ud over vejene i området.

Det betød, at kun få betjente nåede frem, mens røveriet stadig stod på. Men da politiet kunne se, at røverne havde automatvåben, turde de ikke risikere en skudveksling, og det lykkedes røverne at slippe væk.

Kun fire millioner kroner fra kuppet er efterfølgende blevet fundet. De lå begravet i baghaven hos den 50-åriges kæreste i Odense.

Ud over M'Rabet er fire svenske mænd tiltalt i sagen. De fire er også tiltalt for at have deltaget i en kidnapning. Den har ikke noget med røveriplanlægningen at gøre, men behandles i samme retssag.

Der ventes dom i sagen 26. marts.

