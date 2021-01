Formodet rockerdrabsmand stilles i grundlovsforhør

En 41-årig mand, der er sigtet for drab og forsøg på samme i Hillerød, kræves fredag varetægtsfængslet.

Politiet fremstiller fredag en 41-årig mand i et grundlovsforhør i Retten i Hillerød. Manden er sigtet for et skyderi i Hillerød den 2. januar, hvor en 38-årig mand mistede livet, og en 21-årig mand blev såret.

Den 41-årige er sigtet for manddrab og forsøg på manddrab.

Efter skyderiet 2. januar ankom fire mænd til Nordsjællands Hospital i Hillerød i en gennemhullet bil. Blandt de fire mænd var den 38-årige, der mistede livet.

Resten af mændene i bilen var dog ikke videre snakkesalige, fortalte politikommissær Henrik Gunst fra Nordsjællands Politi efterfølgende.

- Rocker- og bandemiljøet har aldrig haft ry for at være særligt meddelsomt. De ønsker i udgangspunktet ikke rigtigt at tale med os, sagde han.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger fra kilder i miljøet var den 38-årige dræbte dog tidligere relateret til rockerklubben Bandidos og har senere været sat i forbindelse med den kriminelle gadebande NNV.

