Første anholdelse i sag om likvidering i Mørkhøj

19-årig sigtes for at have brændt gerningsmændenes bil. Der er onsdag grundlovsforhør i Retten i Glostrup.

I en sag om drabet på en 27-årig mand i Mørkhøj ved København i august har politiet foretaget den første anholdelse.

En ung mand sigtes for at have sat ild til den hvide Mercedes SUV, som gerningsmændene brugte, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Den anholdte er 19 år og fremstilles for en dommer onsdag i Retten i Glostrup.

Umiddelbart ønsker politiet ikke at frigive yderligere oplysninger, fremgår det af en pressemeddelelse.

Drabet skete 21. august lidt efter klokken 19. På Gyngemose Parkvej i Mørkhøj var en mand blevet dræbt af skud, da han sad i en Audi.

Offeret var Darko Petrovic, har Ekstra Bladet tidligere rapporteret.

Forbrydelsen lignede en målrettet handling, oplyste politiet kort efter drabet, og dermed skulle der altså være tale om en likvidering.

To mænd i sort tøj blev set køre væk i den hvide Mercedes.

Bilen blev kort efter fundet udbrændt på Hvidegårdsvej i Lyngby.

Det viste sig senere, at den var en dansk indregistreret bil, som var blevet stjålet fra en forhandler i Midtjylland i foråret, har en efterforskningsleder tidligere fortalt til TV Lorry.

Men i august var den forsynet med svenske nummerplader.

