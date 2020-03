Første tilfælde af coronavirus opdaget i dansk fængsel

En indsat er testet positiv for Covid-19. Det er det første bekræftede tilfælde i et dansk fængsel.

En indsat i et dansk fængsel er blevet testet for coronavirus og har i den forbindelse vist sig at være smittet.

Det er det første tilfælde af coronavirus eller Covid-19, der er konstateret i danske fængsler og arresthuse.

Det skriver Kriminalforsorgen i en pressemeddelelse.

Det fremgår ikke, hvilket fængsel den smittede opholder sig i.

Som led i sundhedsmyndighedernes beslutning om at teste flere for smitte med coronavirus er Kriminalforsorgen begyndt at teste udvalgte indsatte.

- Kriminalforsorgen kan oplyse, at der er en indsat, som er testet positiv for Covid-19. Det er det første konstaterede tilfælde i Kriminalforsorgens institutioner, siger sikkerhedschef Lars Rau Brysting fra Kriminalforsorgen.

Den indsatte har været i karantæne under hele sit ophold i fængslet. Derfor har vedkommende ikke været sammen med andre indsatte.

- Ligesom personalet har håndteret pågældende efter de gældende retningslinjer, som følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, lyder det fra Lars Rau Brysting i pressemeddelelsen.

Tidligere på ugen - mandag - oplyste Kriminalforsorgen i en mail til Ritzau, at 20 til 25 indsatte i landets fængsler på det tidspunkt var isoleret på grund af symptomer, der kunne skyldes coronavirus.

Men der var altså endnu ikke påvist smitte blandt de indsatte.

I mailen til Ritzau forklarede Kriminalforsorgen, at man opererer med et såkaldt forsigtighedsprincip. Det betyder, at indsatte med "mindre smitteindikationer" bliver udelukket fra fællesskabet.

Kriminalforsorgen har indført flere vidtgående tiltag for at reducere risikoen for smittespredning i fængslerne.

Blandt andet er alle besøgstilladelser blevet inddraget. De indsatte må også kigge langt efter muligheden for udgang.

Kun i helt særlige situationer, kan der gives dispensation.

Desuden vil dømte, der er på fri fod og venter på at afsone, ikke blive indsat, så længe der er brug for at mindske risikoen for smitte med coronavirus.

