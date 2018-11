Forsvarer: Britta Nielsen flygtede ikke til Sydafrika

Forsvareren for den svindelsigtede Britta Nielsen kalder pressens dækning af retsmøde i Sydafrika for trist.

Det passer ikke, at svindelsigtede Britta Nielsen flygtede fra Danmark til Sydafrika.

Det siger hendes forsvarer, advokat Nima Nabipour, til TV2 fredag morgen, inden hun sammen med politifolk ankommer til Danmark.

Imidlertid ønsker advokaten ikke at fortælle, hvad årsagen så er til, at hans klient opholdt sig i Johannesburg, hvor hun blev anholdt i et velhaverkvarter mandag morgen.

- Det vil hun gerne fortælle til en dommer, siger Nima Nabipour. Senest 24 timer efter at Britta Nielsen sætter benene på dansk jord, skal hun netop konfronteres med en dommer.

Her vil hun blive afhørt om sigtelsen om, at hun i årevis skal have stjålet mindst 111 millioner kroner fra Socialstyrelsen, hvor hun arbejdede. Den sigtelse, som Bagmandspolitiet har rejst, drejer sig om underslæb.

I øvrigt kritiserer advokaten pressen for håndteringen af retsmødet i Johannesburg torsdag. Her fik fotografer lejlighed til at tage flere billeder af den meget omtalte danske kvinde.

- Det var trist, siger advokaten om mediernes intense dækning.

Ifølge BT og TV2's liveblogs fra torsdagens retsmøde var der dog ingen protest fra hverken forsvarer eller anklager i forhold til transmission af retsmødet.

Ligesom tidligere ønsker Nima Nabipour heller ikke fredag morgen at udtale sig om, hvorvidt hans klient nægter eller erkender sig skyldig.

I et retsmøde i Sø- og Handelsretten har advokaten tidligere repræsenteret den 64-årige kvinde. Her er han ifølge TV2 Fyn refereret for at have sagt, at Britta Nielsen vil betale, hvis hun får en opkrævning - og at hun "i øvrigt tager det, som det kommer".

