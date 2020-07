Forsvarer: Britta udnyttede søn til at gemme penge

Forsvarer for svindeldømte Britta Nielsens 40-årige søn mener ikke, at han skal dømmes i fuldt omfang.

Svindeldømte Britta Nielsen brugte sin 40-årige søn som en pengekasse i Sydafrika.

Det mener Jan Schneider, der er forsvarer for sønnen, der er tiltalt for groft hæleri ved at have fået del i millioner, som moren bedrog Socialstyrelsen for.

Advokaten mener, at sønnen var den perfekte at udnytte til at gemme penge.

- Min vurdering er, at han skulle bruges til at gemme pengene af vejen, siger Jan Schneider.

- Det var fordi, hun bare tænkte på sit eget bedste og intet andet. Hun udnyttede børnene totalt egoistisk, tilføjer han.

Han fortæller desuden, at der er cirka fire millioner kroner tilbage i Sydafrika. Sønnen er blandt andet tiltalt for at have fået grunde af moren i Sydafrika.

Den 40-årige søn har siddet varetægtsfængslet i sagen i mere end et år, inden han i marts i år blev løsladt, efter at sagen blev forsinket på grund af coronavirus. Jan Schneider fortæller, at sønnen frivilligt har siddet fængslet.

- Han havde svært ved at forestille sig en tilværelse her på fri fod, siger advokaten.

Han mener, at såfremt sønnen skulle blive dømt, skal straffen være udestået med varetægtsfængslingen.

Kort før svindlen kom frem i efteråret 2018, rejste Britta Nielsen ned til sønnen i Sydafrika. Her brød Britta Nielsen sammen og erkendte svindlen over for sønnen, har han forklaret.

Jan Schneider kan godt forstå, hvis retten vil dømme ham for de overførsler, han foretog efter morens indrømmelse.

- Jeg beder bare om, at man er opmærksom på, at man tænker på den situation, som han befinder sig i Sydafrika. Han bliver jagtet af pressen. Hans egen verden ramler. Hans mor står i Sydafrika og har brug for hjælp, siger han.

Britta Nielsens 40-årige søn er tiltalt for at have fået knap 10,7 millioner kroner fra moren i overførsler og grunde i Sydafrika. Anklagemyndigheden vil dog trække cirka 190.000 kroner fra, som er tilbageført.

Forsvarer Jan Schneider mener, at også to beløb på henholdsvis 2,5 og 1,2 millioner kroner skal tages fra. Det skyldes, at de penge ikke er kommet direkte fra Britta Nielsen.

- Der er simpelthen en reel risiko for, at de penge går igen, siger advokaten.

Ligeledes mener han, at man for alle børnene bør tage 1,5 millioner kroner fra, fordi en del af pengene kan stamme fra Britta Nielsens lovlige løn.

Den 40-årige søn er desuden tiltalt for besiddelse af børneporno - over 1000 fotos og filmsekvenser - som er fundet på hans computer og en harddisk.

Sønnen nægter dog og har forklaret, at han ikke kan huske at have downloadet det.

Forsvarer Jan Schneider mener slet ikke, at sønnen kan dømmes for besiddelse af det, fordi han ikke selv havde computeren og harddisken, da han ankom i Københavns Lufthavn og blev anholdt i 2018

Anklagemyndigheden mener, at sønnen skal straffes med mindst tre års fængsel. Hans to søstre kræves også dømt. De er tiltalt for beløb på cirka 37,2 millioner kroner og knap 3,5 millioner kroner.

/ritzau/