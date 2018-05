Forsvarer i Atea-sag: Anklager har ingen gang på jord

Anklager om underslæb og bestikkelse mod tidligere salgsdirektør giver ingen mening, siger forsvarer.

- Det har ingen gang på jord.

Sådan lyder det igen og igen i Retten i Glostrup om anklagerne i en stor bestikkelsessag, da forsvareren for en tidligere salgsdirektør, Sysette Vinding Kruse, søndag har sit afsluttende indlæg.

I sagen står tidligere ansatte i it-firmaet Atea og Region Sjælland tiltalt for underslæb og bestikkelse.

Sagen, der er beskrevet som en af danmarkshistoriens største, begyndte i 2014, da Ateas nytiltrådte direktør blev gjort opmærksom på den særlige konto 2840 i selskabet.

På den blev der overført 1,5 procent af pengene fra salg og kontrakter til Region Sjælland.

Den blev samtidig brugt til at betale for en lang række overdådige rejser og middage med flere af Ateas tidligere topfolk og Region Sjællands tidligere it-direktør og it-chef.

Men den tidligere salgsdirektør handlede i god tro, mener Sysette Vinding Kruse.

- Han sendte afregninger til bogholderiet. Der var ikke noget skjult, og han vidste, at det var regionens penge, siger hun og mener ligesom de øvrige forsvarere, at man ikke kan bestikke folk med deres egne penge.

- Desuden har han ikke været med til de middage, der er tale om, og turen til Dubai blev han nærmest kommanderet til at deltage i, siger Sysette Vinding Kruse.

Hermed henviser hun til en tur til Dubai, som ansatte i Region Sjælland blev inviteret på. På turen var man til Formel 1-løb, og prisen løb op i 400.000 kroner.

Sammen med andre ansatte i Atea startede salgschefen et konkurrerende selskab, 3Ait.

Anklageren har påstået, at turen til Dubai skulle sikre det nye selskab lukrative opgaver for Region Sjælland.

- Men turen til Dubai havde intet at gøre med at skaffe kunder til 3Ait. Da den fandt sted, havde 3Ait hverken økonomisk eller organisatorisk mulighed for at byde på udbud fra regionen, siger Sysette Vinding Kruse.

Efterfølgende regnede 3Ait med, at selskabet havde 25 procents chance for at vinde et udbud.

- Hvis min klient havde siddet nede i Dubai og bestukket nogen, hvorfor skulle han så kun regne med 25 procents chance for at vinde udbuddet? spørger forsvareren retorisk.

