Forsvarer i sag om 14-årigs død: Jeg har ligget søvnløs

En kvinde nægter at have efterladt to børn hjælpeløse, mens anklageren kræver fængsel i tre et halvt år.

Det er en berørt forsvarer, der onsdag i Københavns Byret procederer i en sag, hvor en kvinde er tiltalt for at efterlade to 14-årige i hjælpeløs tilstand.

Stemmen knækker, og forsvarsadvokat Anders Schønnemann Olesen kigger hen mod de pårørende til en 14-årig dreng, som mistede livet en aften i marts, da han siger:

- Jeg har simpelthen så ondt af jer. Jeg har ligget søvnløs over, hvor forfærdeligt det her er for jer, men det ændrer ikke på, at min klient skal frifindes, fordi hun ikke er skyldig i det, hun er tiltalt for, siger han.

Familiemedlemmer til den afdøde dreng har fulgt retssagen tæt, og retslokalet har flere gange været fyldt med tårer, chokerede udbrud og vrede gestikulationer mod den tiltalte kvinde, som aldrig kigger mod tilhørerrækkerne.

Den pågældende aften i marts, som sagen drejer sig om, var en gruppe unge samlet i en lejlighed på Østerbro i København hos drengens kæreste, en 14-årig pige.

Der blev røget hash, drukket alkohol, og enkelte - herunder kæresteparret - indtog receptpligtig medicin og euforiserende stoffer.

Vidner og en voldsom video har påvist, at drengen blev bleg og ikke var til at komme i kontakt med, mens flere har fortalt, at pigen trak vejret meget anstrengt.

I begyndelsen af sin procedure talte Schønnemann Olesen så lavmælt, at retsformanden og domsmændene havde svært ved at høre ham.

- Jeg skal prøve at tale højere, men det er svært for mig, fordi jeg synes, det er en så tragisk sag, siger han.

Stemmen tager til i styrke, især da forsvareren taler om et såkaldt eventualitetsforsæt. For at kunne blive dømt skal tiltalte have indset, at børnene kunne dø, hvis hun ikke sørgede for hjælp.

Det gjorde hun ikke, mener forsvareren.

- Hun (tiltalte, red.) havde tillid til, at alt var i orden næste morgen, siger han.

- Er det uagtsomt? Ja. Er det kritisabelt? Ja, gu fanden er det sgu da kritisabelt - undskyld mit franske! Men er det strafbart? Nej, det er det ikke.

- Man bliver ikke straffet her for at handle uagtsomt. Kun for at handle forsætligt, altså når man har ond vilje. Og det har min klient ikke i den her sag, siger Schønnemann Olesen.

Mens forsvareren argumenterer for frifindelse, går senioranklager Søren Harbo efter tre et halvt års fængsel til kvinden.

Der afsiges efter planen dom i sagen onsdag eftermiddag.

