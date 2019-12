Forsvarer i sag om terror: Stop hysteriet

Dommer lukker igen dørene i sag om våben til terror. Fire mænd og en kvinde er sigtet. Advokat maner til ro.

Der er behov for at afdramatisere en sag om våben til terror, siger en forsvarer fredag morgen i Københavns Byret.

Her skal en dommer afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle fire mænd og en kvinde, der sigtes for netop at finansiere og at forsøge at skaffe sig pistoler og lyddæmpere.

Politiet mener, at de var ved at forberede en terrorhandling, og anholdelserne onsdag medførte øjeblikkeligt en stribe kommentarer fra politikere på Christiansborg.

Advokat Jakob Lund Poulsen siger i retsmødet, at man bør dæmpe "hysteriet" i dele af pressen og hos nogle politikere.

Et middel til at få en mere afbalanceret omtale af sagen vil være åbne døre, når anklager og forsvarere skal holde deres indlæg om varetægtsfængsling eller ej, mener han.

Men dommer Lone Molsted holder fast i sin tidligere beslutning om lukkede døre. Hun indledte retsmødet ved middagstid torsdag, og man blev ved i 11 timer.

Fredag morgen er det genoptaget.

/ritzau/