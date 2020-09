Forsvarer kalder sag om hash på Christiania for uretfærdig

Mails mellem anklager og politiagenter bruges som argument for, at straffesag er blevet "forurenet".

En sag om handel med hash på Christiania er blevet ført på en uretfærdig måde, som er i strid med menneskerettighederne.

Dette budskab afleverer advokat Hugo Steinmetz torsdag til Københavns Byret. Her skal en dommer og to domsmænd med godt fire års forsinkelse afgøre, om seks mænd har deltaget i den organiserede handel med hash i forskellige perioder i 2013, 2014 og 2015.

Sagen drejer sig om aktiviteter i det område, som kaldes Gaza-striben. Københavns Byret indledte sagen i maj 2016, men efter 27 retsmøder gik den i stå.

Udsættelsen skyldtes afsløringen af usædvanlig kontakt mellem flere anklagere og politifolk, der havde været agenter.

Affæren kulminerede, da en anklager i en anden hashsag fra Christiania blev tiltalt. Hun blev i december 2018 idømt fængsel. Hun havde løjet for retten og havde også forsøgt at medvirke til agenters falske forklaring om karakteren af deres indbyrdes samarbejde.

I en stor undersøgelse blev søgelyset også rettet mod den anklager, der oprindeligt håndterede netop sagen om Gaza-striben.

Blandt andet efter at have studeret en lang række mails rejste Den Uafhængige Politiklagemyndighed sigtelse om netop hendes adfærd. Der var sket embedsmisbrug, lød vurderingen. Men den øverste anklager, rigsadvokat Jan Rechendorff, besluttede ikke at gennemføre en straffesag mod hende.

Detaljer i forløbet genfortæller advokat Hugo Steinmetz torsdag i sin forsvarstale for en 41-årig christianit. Han er tiltalt for at have solgt i alt 166 kilo cannabisholdige produkter, som det hedder i anklageskriftet.

- Processen har været forurenet af en anklager, der overtrådte spillereglerne, og også vidnerne har været forurenet, siger forsvareren.

For eksempel havde anklageren i en mail bedt en politiagent om at forberede "en blændende tale" til retten om sine observationer. Der var ret specifikke ønsker fra anklageren, inden agenten skulle vidne.

Forsvareren mener, at anklagemyndigheden i det hele taget skaffede sig en processuel fordel på grund af den nære kontakt.

Han lægger også vægt på, at en af politiagenterne under en fornyet afhøring i retten har indrømmet, at en tidligere forklaring i retten om sin forberedelse ikke var særlig heldig.

Byretten har tidligere afvist advokat Steinmetzs ønske om, at sagen skulle begynde helt forfra.

I sin begrundelse for frifindelse af den 41-årige lægger han vægt på, at agenterne udpegning af hans klient er højst usikre og ikke kan bruges som bevis. Desuden er anklagemyndighedens beregninger om mængder ikke i orden.

De øvrige forsvarere i sagen får ordet 1. oktober.

Den nye anklager i sagen har torsdag i sit indlæg bedt retten om at dømme de tiltalte. Men på grund af den store forsinkelse skal de have en stærkt lempet straf, som indebærer, at ingen skal i fængsel, lyder opfordringen. Dommen afsiges 28. oktober.

