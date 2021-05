Forsvarer mangler bevis for at dødsbillist var påvirket

De kliniske dokumenter i sagen om en trafikdræbt femårig pige i Valby er uden bevis, mener forsvarer.

Sagen om en femårig pige, der blev kørt ihjel i Valby sidste år, er noget, der påvirker alle. Men der er ikke beviser for, at trafikdrabet skete under særligt skærpende omstændighederne, som anklagemyndigheden påstar.

Det mener advokat Christian Bjerrehuus, som forsvarer den 21-årige mand, som er tiltalt for dødsulykken, der fandt sted 28. oktober sidste år.

På Peter Bangs Vej kørte den unge bilist lige over i et T-kryds, ramte den femårige pige og hendes mor, der var på fortovet, og kørte ind i en mur. Pigen blev dræbt på stedet, mens moren slog hovedet.

Den 21-årige er tiltalt for at have kørt påvirket af kokain og lattergas ved ulykken, som han flygtede fra og blev anholdt dagen efter.

Ifølge forsvareren er det dog hverken bevist, at den 21-årige var påvirket af kokain eller lattergas. For kokainen er først målt, efter at den 21-årige havde været på flugt, og han har fortalt, at han har taget det i mellemtiden.

Desuden kan man ikke måle, hvor meget lattergas han har taget, og hvordan det har påvirket ham.

- De her kliniske dokumenter er uden bevis, siger Christian Bjerrehuus og tilføjer:

- Lad os bare sige, at han var påvirket af lattergas. Kan vi så sige, hvilken tilstand han befandt sig i? Det kan de ikke sige noget om. Vi må forholde os til det, vi ved noget om.

Sagens anklagere, Kristian Kirk og Emilie Jønsson, har omvendt malet et alvorligt billede af sagen, hvor de kræver en straf på op til otte års fængsel. Det er den maksimale straf for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Anklagerne mener, at den 21-årige inhalerede lattergas, mens han holdt stille i bilen på en sidevej til Peter Bangs Vej, og at han kort efter gassede op, hvorefter den fatale ulykke fandt sted.

Den 21-årige har derimod afvist, at han tog lattergas på det tidspunkt, men fortalt, at han tog det tidligere på dagen. Men han har forklaret, at han smed en tom lattergas-flaske på sidevejen kort før ulykken.

- Ingen vidner har set den tiltalte sidde med denne her gasflaske op til munden og suge i den, siger Christian Bjerrehuus.

Ifølge den 21-årige kørte han ind i muren, fordi han ville undvige biler, som han først ikke så på Peter Bangs Vej. Og forsvareren afviser, at den unge mand kørte særlig hensynsløst.

I retssagen er den 21-årige også tiltalt for at sælge mindst 215 gram kokain som hvidt bud samt andre færdselsforseelser. Det spiller også ind på anklagernes krav til straffen.

Blandt anklagepunkterne er en alvorlig ulykke fra 19. januar 2019.

Her kørte den tiltalte for hurtigt og var påvirket af alkohol, da han ramte en sort bil, der var ved at foretage en U-vending på Ingerslevsgade i København. To personer blev alvorligt kvæstet.

Dommen afsiges 11. juni.

/ritzau/