Forsvarer: PET-chef hører ikke hjemme i Horserød Fængsel

Jakob Scharf får senest dom i marts. Landsret har holdt det sidste retsmøde om brud på tavshedspligten.

Mere end tre år efter udgivelsen af bogen "Syv år for PET, Jakob Scharfs tid" gør Østre Landsret nu klar til afgøre, om hovedkilden skal i fængsel og have konfiskeret fortjenesten på 397.625 kroner.

Den tidligere chef i Politiets Efterretningstjeneste får senest sin dom 5. marts, lød beskeden torsdag fra dommerpodiet ved det sidste retsmøde.

I flere dage har anklageren og Jakob Scharfs to forsvarere holdt taler til dommere og domsmænd. Vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen har krævet en hårdere straf end de fire måneders ubetinget fængsel, som Københavns Byret nåede frem til sidste år.

- Hvorfor er det så magtpåliggende for anklagemyndigheden, at min klient skal op at sidde i Horserød, spurgte advokat David Neutzsky-Wulff. Dermed hentydede han til Horserød Fængsel, som ligger i naturskønne omgivelser i Gribskov.

Hvis landsretten mener, at Scharf er skyldig i at have overtrådt sin tavshedspligt ved at udtale sig til bogen, bør han slippe for en indespærring, lød opfordringen.

- Man skal gå til denne øvelse med åbent sind, og jeg mener bestemt, at Jakob Scharf er kandidat til at få samfundstjeneste, sagde forsvareren om en eventuel straf.

Han kritiserede, at tiltalen er rejst efter den alvorlige bestemmelse om videregivelse af fortrolige oplysninger - og at motivet skulle være at tjene penge.

- Jeg beder landsretten overveje, om noget i sagen understøtter, at han er en person, som ville sælge Danmarks hemmeligheder, sagde advokat Neutzsky-Wulff.

Scharf måtte give op som chef i PET sidst i 2013. Senere brugte han godt 100 timer på at tale med journalist Morten Skjoldager om forskellige terrorsager og andre forhold, hvilket førte til bogen. 28 steder overtrådte han tavshedspligten, hævder anklagemyndigheden.

Men der skal ske frifindelse. Blandt andet fordi der totalt mangler dokumentation for påstanden om, at citaterne i bogen har skadet PET's arbejde og relationer til andre efterretningstjenester, eller at enkeltpersoner er blevet krænket, lød det fra forsvarerne.

Vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen gav igen:

- Det her er ikke noget, vi leger, sagde han, da han fik ordet.

- Jeg synes ærligt talt, at det er upassende, at forsvarerne sarkastisk spørger om, hvilken skadevirkning udtalelserne til bogen har. Det vedrører vores alle sammens sikkerhed, og det vedrører enkelte personers sikkerhed, og derfor tager man ingen chancer, sagde han.

Det afgørende er, at der kun må videregives oplysninger om PET's arbejde, når det er tjenstligt nødvendigt, påpegede han. Denne rettesnor står i et sikkerhedscirkulære.

Sidst på dagen tændte den anden af Scharfs forsvarere, advokat Lars Kjeldsen, for sin mikrofon. Sagen handler også om, at en vejledning fra Justitsministeriet skal efterleves - og så offentligt ansatte gives frihed til at blande sig i debatten indenfor områder, hvor de har et særligt kendskab, lød det.

- Hele sagen hviler på ét juridisk standpunkt. At alt er fortroligt, sagde Lars Kjeldsen.

Da talerne var ovre, fik den 53-årige hovedperson ligesom i andre straffesager muligheden for de sidste ord, inden rettens medlemmer trak sig tilbage for at votere.

- Jeg har ikke yderligere at tilføje, sagde han.

/ritzau/