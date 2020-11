Forsvarer savner beviser i kæmpe sag om krænkelse af 111 drenge

Efterforskere har haft skyklapper på, mener forsvarsadvokat, som kræver frifindelse af 34-årig mand.

En stor sag om krænkelse af 111 mindreårige drenge fra hele landet nærmer sig sin afslutning ved Retten i Esbjerg.

På anklagebænken sidder en 34-årig mand fra Bramming, der anklages for at have taget kontakt til drengene via sociale medier.

Her skal han have lokket eller presset dem til at sende billeder af sig selv i seksuelle situationer.

Men hans forsvarsadvokat, Casper Strandby, mener, at politiet har fat i den forkerte.

- Politi og anklagemyndighed har haft skyklapper på. Der er kun én mulig gerningsmand i deres verden.

- Man har ikke på noget tidspunkt troet på min klient, siger advokaten, da han onsdag summerer sagen op for de tre dommere og seks nævninger.

Der er ifølge forsvarsadvokaten ikke en rygende pistol, der kobler hans klient med den person, der på sociale medier udgav sig for at være teenagepigen ”Alberte”.

Det var "Alberte", der skrev til drengene og mod løfte om et nøgenbillede af sig selv fik drengene til at sende billeder, mens de onanerede sig selv eller hinanden.

Politiet mener, at det var den 34-årige, der via brugernavnet ”Bestfriend” loggede ind på sociale medier som Snapchat og Kik og udgav sig for at være pigen.

Men det har den tiltalte pure afvist.

Han siger, at han ganske rigtig oprettede profilen, men han delte adgangskoden med en anden Snapchat-profil kaldet ”Trader”.

Det er ”Trader”, der ifølge den tiltalte har stået for kontakten til de mange drenge og overtalt dem til at sende tusindvis af børnepornografiske billeder og videoer.

Det er ikke lykkedes politiet at finde frem til ”Trader”.

Men specialanklager Henning Fuglsang Sørensen har sagt, at han ikke finder forklaringen troværdig.

Men forsvarsadvokaten mener, at politi og anklagemyndighed ikke har vendt alle sten i sagen, sådan som de burde.

Alle 111 drenge er blevet afhørt, enten i retten eller på video af børnesagkyndige politifolk.

Casper Strandby hæfter sig ved, at flere af dem har nævnt, at de har livechattet med ”Alberte” og tydeligt set og hørt en pige.

- Min klient lyder altså ikke som en pige, konstaterer advokaten tørt.

Der er heller ikke fundet "snyde-apps" på den tiltaltes telefon, der ville gøre det muligt for ham at udgive sig for at være en pige, siger advokaten.

Den langvarige sag er blevet behandlet over 28 retsdage.

Når forsvareren er kommet med sine sidste bemærkninger onsdag eftermiddag, får den tiltalte mulighed for at få ordet.

Herefter skal dommere og nævninger votere skyldsspørgsmålet. En afgørelse ventes først 10. december.

/ritzau/