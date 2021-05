Forsvarer: Sms fra drabstiltalt dansker var bare en historie

Sms'er er et vigtigt omdrejningspunkt i sag mod en dansker, der er tiltalt for et 34 år gammelt drab på færge.

Natten til den 28. juli 1987 var et ung tysk par på vej med færgen "Viking Sally" fra Stockholm til Turku i Finland.

De lå og sov i deres soveposer på dækket, da de blev overfaldet og tævet med en hammer. Den 20-årige Klaus Schelke døde af sine kvæstelser. Hans 22-årige veninde Bettina Taxis overlevede, men blev invalideret for livet.

En dengang 18-årig dansk mand, der var på vej til en sommerlejr, fandt det ilde tilredte par og slog alarm. I dag 34 år senere står den nu 52-årig mand tiltalt for drab og drabsforsøg. Han nægter sig skyldig.

Det var nogle sms'er, som den nu tiltalte mand sendte til sin daværende hustru, der førte til, at det finske politi i 2016 genoptog efterforskningen af sagen.

Sms'erne fra 2015 blev mandag fremlagt i retten. Her skriver manden blandt andet, at han har dræbt to gange tidligere uden at blive straffet for det.

- Jeg er blevet afhørt, og de kan ikke gøre mig noget, når det gælder den der bådting, stod der i en sms, skriver det finske medie Hufvudstadsbladet.

- En død, en anden hjernedød. To tyskere, lyder det i en anden sms.

Manden forsvarer, Martina Kronström, påpegede, at anklageren kun fremlagde udvalgte sms'er, og at de sms'er, som mandens hustru sendte til ham, slet ikke blev fremlagt.

Ifølge forsvareren provokerede hustruen den tiltalte til at sende beskederne, skriver Hufvudstadsbladet.

Forsvareren fortalte, at parret havde skændtes i flere måneder, da beskederne blev sendt. Hun sagde, at der var tale om tomme trusler, der blev sendt for at skræmme hustruen, og at de var åbenlyst usande.

– Sms'erne til den daværende hustru indeholder en masse fejl om sagen, og det viser, at det her bare er en historie, sagde Martina Kronström ifølge Hufuvudstadsbladet i retten.

Anklagere Heidi Röblom lagde vægt på, at sms'erne kun udgør en del af beviserne mod den 52-årige.

- Det handler om at tolke helheden, siger hun.

Sagen begyndte mandag ved byretten i Turku med en sejr til danskeren og hans forsvarer, da byretten besluttede, at tre afhøringer af ham fra 2016 ikke må bruges i sagen.

Dermed fulgte retten Martina Kronström, som havde krævet, at retten så bort fra de tre afhøringer, da den tiltalte ikke havde en "juridisk repræsentant under afhøringerne".

Anklagemyndigheden kræver manden idømt fængsel på livstid for drabet på Klaus Schelkle og drabsforsøget på Bettina Taxis.

Sagen fortsætter resten af ugen og ventes afsluttet i begyndelsen af juni.

/ritzau/