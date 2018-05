Forsvarer til korrupt Skat-ansat: Landsretten har lyttet

Sven Jørgen Nielsen var ansat i Skat i 46 år, inden han blev bortvist. Nu har landsretten afsagt dommen.

Det skal ses som en lillebitte sejr, at Sven Jørgen Nielsen onsdag fik en lidt mildere straf ved Østre Landsret for korruption og snyd med refusion af udbytteskat.

Det mener hans forsvarer, advokat Lars Henriksen.

- Vi har fået en lille nedsættelse, og landsretten har lyttet til, hvad jeg sagde i min producere. Det er jeg glad for. Sådan føltes det ikke helt i Glostrup.

Her henviser forsvareren til Retten i Glostrup, hvor hans klient blev idømt seks års fængsel. Onsdag blev han idømt fem års fængsel ved landsretten.

- Sagen er nu blevet behandlet i to retsinstanser, og man må tage, hvad man kan få, tilføjer Lars Henriksen.

Den 69-årige Sven Jørgen Nielsen hævder, at han er uskyldig.

46 års ansættelse i Skat blev det til. Her arbejdede han blandt andet som konsulent, hvor han havde ansvar for at godkende ansøgninger om udbetaling af udbytteskat til udenlandske selskaber.

Det var i den forbindelse, at der blev udbetalt omkring 37 millioner kroner på et falsk grundlag til vennen Torben Wulff Dileng, der onsdag blev idømt fire og et halvt års fængsel.

I sin procedure argumenterede Lars Henriksen for, at kun seks måneder af en eventuel straf skulle gøres ubetinget, blandt andet på grund af Sven Jørgen Nielsens alder.

Men en enig landsret mente, at forbrydelsen var så hård, at det ikke kunne komme på tale.

Som udgangspunkt slutter sagen her. Der er dog den spinkle mulighed at få sagen afprøvet ved Højesteret. Det kræver dog, at Procesbevillingsnævnet giver tilladelse til, at sagen kan afprøves ved den øverste retsinstans.

- Det er noget, jeg nu skal drøfte med min klient, men det bliver nok svært, siger Lars Henriksen.

Sven Jørgen Nielsen har 14 dage til at beslutte, om man vil forsøge at gå videre med sagen.

/ritzau/