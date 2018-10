Forsvarer venter snarlig udskrivelse af Yahya Hassan

Læge skal vurdere, hvornår Yahya Hassan kan udskrives. Forsvarsadvokat forventer, det vil ske snart.

Psykiatrisk behandling på ubestemt tid.

Sådan lød dommen, som digteren Yahya Hassan torsdag blev idømt ved Retten i Aarhus.

Det er en behandlingsdom, som forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen er godt tilfreds med.

- Det betyder, at han slipper for fængsel og kan udskrives, når en læge vurderer, at det kan ske. Hvilket forhåbentligt er snart, siger advokaten.

Dommen betyder, at Yahya Hassan skal modtage psykiatrisk behandling, så længe lægerne skønner, det er nødvendigt.

Advokatens erfaring med den slags domme er, at behandlingen ofte kan foregå ambulant.

- Udgangspunktet for den her type sager er, at folk bliver udskrevet umiddelbart efter.

- Og at der så vil være tale om en ambulant behandling, hvor lægen vurderer, hvilke tiltag der er behov for, siger Michael Juul Eriksen.

På den baggrund venter han, at Yahya Hassan snart vil få lov til at spadsere ud fra psykiatrisk afdeling, hvor han har siddet varetægtsfængslet siden 16. juli.

- Men hvis noget er helt galt, kan lægen bestemme, at han skal indlægges igen, siger Michael Juul Eriksen.

En mentalerklæring har slået fast, at den 23-årige digter formentlig var sindssyg, da han begik de mange lovovertrædelser.

Det spænder lige fra vold og trusler til indbrud, hærværk og blufærdighedskrænkelse.

Forbrydelserne blev begået, mens Hassan var påvirket af stoffer, blandt andet hash og kokain.

Undersøgelsen konkluderer, at digteren har haft gavn af behandlingen. Han er blevet mere "rolig og samlet", men lider dog af angst og tanker om at blive forfulgt og efterstræbt på livet.

Lægerne skriver også, at Yahya til tider virker til at være faldet i et sort hul.

- Det kan ikke udelukkes, at hans dårlige psykiske tilstand kan være begyndelsen til en kronisk sindslidelse, hedder det.

Anklager Tanja Fogt erklærer sig tilfreds med behandlingsdommen.

- Han er blevet dømt efter den påstand, jeg har nedlagt på baggrund af lægers vurdering af hans mentale tilstand. Det er jeg tilfreds med, siger hun.

/ritzau/