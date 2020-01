Forsvarere har mistanke om ulovlig agent i kæmpe svindelsag

46-årig fra "Operation Greed" skal blive i fængslet. Han sigtes for at have forsøgt at påvirke et vidne.

Med en mistanke om ulovlig efterforskning og andre argumenter har to forsvarere for hovedmanden i Danmarks hidtil største sag om hvidvask forsøgt at få sat deres klient på fri fod.

Men Københavns Byret fastholder torsdag varetægtsfængslingen.

Der er en begrundet mistanke om, at den 46-årige NA midt i december forsøgte at få et vidne i sagen til at ændre forklaring. Derfor følger fængselsbetjente den skaldede og tætbyggede mand tilbage til arresthuset.

Han er blandt de tiltalte i sagen, som politiet har kaldt "Operation Greed". I alt drejer den sig om hvidvask af 530 millioner kroner og om unddragelse af skat og moms for næsten 300 millioner.

I oktober blev NA løsladt efter 745 dages varetægtsfængsling. Men 13. december kørte han fra sit hjem i Dragør for at mødes med to mænd og en kvinde. Først i Rødovre Centrum og derefter på et revisorkontor på Jyllingevej.

Det var her, at han ifølge politiets mistanke dikterede, hvad en af de andre mænd skulle skrive i en mail til en advokat. Det var en rettelse til den forklaring, han allerede har afgivet i retten.

I forbindelse med møderne havde politiet opsat mikrofoner. Torsdag afspilles tre lydfiler på i alt cirka 20 minutter i et retsmøde. Det er mest skratten og mumlen, man kan høre.

Men det er nok til, at retten finder en begrundet mistanke om, at NA dikterede, hvad vidnet skulle skrive.

Forsvarerne kritiserer politi og anklagemyndighed.

- Vi mener, at det forløb er fuldstændig tilrettelagt, siger advokat Katrine Gottlieb. Og kollegaen, advokat Jakob Arrevad, taler om, at politiet kan have brugt en civil som agent.

Forløbet med overvågningen af møderne blev ifølge en politirapport sat i værk efter en anonym henvendelse. Diskrete betjente fotograferede og observerede, hvad der foregik.

Forsvarerne efterlyser en stribe andre lydfiler fra 13. december, som måske kan kaste lys over, hvad der skete. Men en af anklagerne afviser, at noget holdes skjult.

- Forsvarerne har fået, hvad man har krav på, og mere siger jeg ikke om det, siger specialanklager Maria Cingari.

- Det hele er foregået efter retsplejelovens regler. Der er ikke noget fordækt.

- Påstanden om ulovlig agentvirksomhed kan jeg ikke forholde mig til. Hvis forsvarerne virkelig mener det, vil jeg opfordre til, at det anmeldes til DUP'en, siger hun med henvisning til Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Den efterfølgende anholdelse af NA 15. december var højst dramatisk. Politiet affyrede flere skud i Dragør mod en bil.

- Det endte med en helt uacceptabel anholdelse med afgivelse af skud mod familien. Men efter en måned har vi endnu ikke fået rapporter om skuddene mod hustruen og hans to børn, siger advokat Jakob Arrevad.

/ritzau/