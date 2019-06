Forsvaret indsat for at hjælpe mor og to børn i havsnød

En lille familie er faldet i vandet fra en gummibåd ud for Odder. Helikopter er sat ind for at hjælpe.

Forsvaret har sendt en helikopter i luften for at hjælpe en mor og to børn, der er i havsnød ved Odder syd for Aarhus.

Redningsaktionen skyldes, at den lille familie er faldet i vandet fra en gummibåd.

Det oplyser Peter Frandsen, vagthavende befalingsmand ved Forsvarets Operationscenter til TV2.

Det fremgår af artiklen ikke, hvor gamle børnene er, hvornår eller hvorfor ulykken skulle være sket, samt hvor langt de er fra land.

/ritzau/