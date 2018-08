Forsvaret indstiller eftersøgning efter mand i Faxe Bugt

Siden fundet af en motorbåd søndag har helikoptere og skibe ledt efter en mand. Nu indstilles eftersøgningen.

Siden søndag eftermiddag har helikoptere og skibe ledt efter en mand, som frygtes at være faldet over bord fra sin motorbåd, men mandag eftermiddag er eftersøgningen blevet indstillet uden resultat.

Det oplyser Forsvaret på Twitter.

Motorbåden blev fundet drivende i Faxe Bugt.

I båden fandt man nogle personlige genstande. På baggrund af dem blev mandens pårørende kontaktet, og de oplyser, at han sejlede ud fra Ishøj lørdag omkring klokken 16.

Både en dansk helikopter, en svensk helikopter, og et propelfly fra Hjemmeværnet søgte efter manden. To fartøjer fra Marineværnet, et patruljefartøj og yderligere en båd hjalp til.

Allerede søndag fortalte vagtholdsleder Michael Horn fra Forsvarets Operationscenter, at man var på en vanskelig opgave.

- Vi leder efter en nål i en høstak, fordi det er uvist, hvor personen eventuelt er faldet over bord, og hvor langt han er drevet, sagde han.

/ritzau/