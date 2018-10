Forsvaret undersøger hærchef efter anklager om nepotisme

Hærchef beskyldes af anonyme kilder for at have ændret på kriterier for uddannelse, så kæreste kunne optages.

Hærchef og generalmajor Hans-Christian Mathiesen er blevet fritaget for tjeneste efter beskyldninger om nepotisme.

Det oplyser Forsvaret på sin hjemmeside.

Forsvarsministeriet har desuden bedt Værnsfælles Forsvarskommando om en redegørelse i sagen, der handler om, hvorvidt chefen har søgt at påvirke sin hustrus karriereforløb.

Desuden har Forsvarsministeriets Auditørkorps indledt en forundersøgelse med henblik på at fastslå, om der er grundlag for en strafferetlig efterforskning.

Anonyme kilder har over for netmediet Olfi rettet alvorlige beskyldninger mod hærchefen for både nepotisme og magtmisbrug.

Anklagerne går ifølge mediet på, at hærchefen blandt andet skulle have ændret på kriterierne for optagelse på to af Forsvarets mest eftertragtede uddannelser.

Han skulle have fjernet kravet om erfaring fra internationale missioner, så hans kæreste kunne blive optaget uden at have været udsendt.

Ifølge Olfi fortæller kilder, at hærchefen rykkede sin kæreste op på listen til optagelse på Master i Militære Studier (MMS) i 2014, så hun på trods af manglende kvalifikationer blev optaget blandt de 13 officerer ud af 97 ansøgere fra hæren.

/ritzau/