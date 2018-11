Forsvarsadvokat forventer at Britta Nielsen lander i Danmark fredag

Svindelmistænkte Britta Nielsen rejser måske fra Johannesburg torsdag aften, siger hendes forsvarsadvokat.

Svindelmistænkte Britta Nielsen, der mandag morgen blev anholdt i Sydafrika, kommer muligvis til Danmark på fredag.

Flybilletter fra Johannesburg torsdag aften er således allerede bestilt, oplyser kvindens forsvarsadvokat i Sydafrika, Gerhard Landman.

- Hun flyver fra Johannesburg på torsdag fra O.R. Tambo International Airport kl. 20.00, så hun burde ankomme til Danmark i løbet af fredagen, siger forsvarsadvokaten.

Ifølge forsvarsadvokaten er det en repræsentant for de danske myndigheder, der har bestilt flybilletterne.

En pressemedarbejder fra det danske bagmandspoliti (SØIK) afviser dog, at flybilletterne skulle være bestilt.

- SØIK afventer, at de sydafrikanske myndigheder tager stilling til udleveringsanmodningen, siger pressemedarbejder Simon Gosvig og tilføjer:

- Det er overhovedet ikke det rigtige tidspunkt at begynde at tale om flybilletter, siger han.

Et retsmøde om Britta Nielsens udlevering til Danmark finder sted torsdag. For at Britta kan blive udleveret, skal en dommer godkende udleveringen.

Britta Nielsen har været international eftersøgt siden begyndelsen af oktober, efter det kom frem, at hun har stjålet 111 millioner kroner fra Socialstyrelsen, hvor hun var ansat.

/ritzau/