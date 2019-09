Forsvarsadvokat: Ulvesagen er kørt helt af sporet

Mourits Troldtoft og hans advokat har modtaget trusler på livet. Advokat mener, sagen er ude af proportioner.

Sagen om drabet på en formodet ulv er blæst helt ud af proportioner, lyder det fra forsvarsadvokat Jan Schneider.

- Den her sag er kørt helt af sporet, siger advokaten, der i Vestre Landsret repræsenterer 67-årige Mourits Troldtoft.

- Han har ikke skudt det her dyr af ondskab, men fordi han ikke så anden udvej, siger forsvareren.

Dyret havde skabt frygt blandt områdets beboere, og det kulminerede ifølge advokaten 16. april 2018, da Troldtoft affyrede de tre skud mod dyret.

Det er ifølge Jan Schneider let at være bagklog og vurdere, at Troldtoft aldrig skulle have løsnet skud.

- Men hvis du har stået ansigt til ansigt med en fåreavler, der måske har fundet 10-15 af sine dyr dræbt eller lemlæstet, så vurderer man bare tingene lidt anderledes, siger Jan Schneider.

Han mener, at Troldtoft, der sidste år blev idømt 40 dages betinget fængsel i byretten, bør frifindes.

Alternativt bør han ifølge advokaten maksimalt idømmes en bødestraf.

Sagen har allerede haft store personlige omkostninger for Troldtoft, og det skal landsretten ifølge Jan Schneider også tage med i deres vurdering.

- Mourits har modtaget trusler, og to personer har fået tilhold mod at opsøge ham.

- Jeg har fået trusler. Det har anklageren mig bekendt også. Det er helt uacceptabelt, siger Jan Schneider.

Han mener, at pressen har medvirket til at piske en stemning op omkring sagen, som den slet ikke kan bære.

- Sagen udstiller en grad af dobbeltmoral og hykleri i Danmark, jeg i mine mange år som forsvarsadvokat ikke tidligere har været vidne til, siger Jan Schneider.

Han nævner, at der hvert år forsætligt dræbes millioner af svin og kvæg på landet slagterier.

Tusindvis af vilde dyr falder for jægernes kugler i landets skove, påpeger han.

Derfor er interessen for ulvesagen ifølge advokaten helt ude af proportioner.

- Ulven er i fremgang herhjemme og i EU. Der er 17.000 ulve i Europa. Så er der et individ, der tages ud. Det svarer til 0,005 procent, siger advokaten.

Det har højst udsat artens udvikling herhjemme, ikke umuliggjort den, siger Jan Schneider.

Specialanklager Ulrik Panduro har tidligere på dagen krævet den tiltalte idømt mindst seks måneders ubetinget fængsel.

Retten træffer afgørelse i sagen onsdag eftermiddag.

