Forsvarschef: Vi skal lære af dom til hærchef

Bjørn Bisserup spekulerer efter fængselsdom til hærchef i, om man i Forsvaret kunne have handlet tidligere.

Efter tirsdagens fængselsdom til den hjemsendte hærchef Hans-Christian Mathiesen siger forsvarschef Bjørn Bisserup, at en lang række spørgsmål skal besvares.

Blandt andet om man skulle have gjort noget anderledes og handlet tidligere.

På den måde skal Forsvaret lære af sagen, siger forsvarschefen i en kommentar på Forsvarets hjemmeside.

- Uanset hvor sagen ender, er der en række vigtige spørgsmål, der allerede nu trænger sig på.

- De skal besvares, så vi i Forsvaret kan lære af dem. Er der noget i vores system, der gør, at der ikke blev reageret på et tidligere tidspunkt? Kunne jeg have iværksat undersøgelsen tidligere og dermed måske afkortet sagens forløb, spørger Bjørn Bisserup i udtalelsen.

Hans-Christian Mathiesen blev tirsdag fundet skyldig i embedsmisbrug, pligtforsømmelse og videregivelse af fortrolige oplysninger.

Han har anket sin dom.

Bjørn Bisserup siger samtidig, at sagen har kastet lange skygger over Forsvarets arbejde.

Forsvarschefen kalder det en "trist og ulykkelig sag", som han ser frem til på et tidspunkt at få afsluttet.

/ritzau/