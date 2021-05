Fra Dalai Lama til pandaer - Lars Løkke afhøres om Kina

Tidligere statsminister fra Venstre var årsag til den største krise i det dansk-kinesiske forhold i nyere tid.

Danmarks forhold til Kina bliver emnet, når Lars Løkke Rasmussen fredag udspørges i et retslokale på Frederiksberg.

Det er Tibetkommissionen, der har indkaldt den tidligere statsminister til afhøring.

Han er den fjerde forhenværende regeringsleder, der kommer forbi for at dele ud af sine erfaringer.

En stribe afhøringer i løbet af foråret har vist, at kommissionen ikke kun snævert interesserer sig for myndighedernes håndtering af en række officielle kinesiske besøg. Og om borgernes ret til at ytre sig i den forbindelse er blevet krænket.

Også danske politikeres ageren i spørgsmålet om Tibet, som blev invaderet af Kina i 1950, og som har status som autonom region, optager kommissionen.

Som nybagt statsminister for partiet Venstre valgte Lars Løkke Rasmussen i 2009 at trodse den asiatiske stormagt ved at tage et møde med Dalai Lama, som kaldes tibetanernes åndelige overhoved.

Reaktionen var voldsom. Det har Udenrigsministeriets daværende politiske direktør og senere departementschef fortalt under en tidligere afhøring.

- Det afstedkom den største krise i det dansk-kinesiske forhold i nyere tid, har Ulrik Vestergaard Knudsen slået fast.

Siden har ingen dansk regeringsleder ønsket at mødes med Dalai Lama.

I det hele taget er frygten for at vække stormagtens vrede ganske stor, har flere afhøringer i kommissionen vist.

Prisen for Lars Løkke Rasmussens samtale på Marienborg i 2009 med Dalai Lama var ikke mindst, at et bredt flertal i Folketinget stod bag en såkaldt verbalnote samme år. Heri anerkender Danmark Kinas suverænitet over Tibet og erklærer sig som modstander af Tibets uafhængighed.

I en leder kritiserede Berlingske dengang, at Kina nu de facto bestemmer, hvem den danske statsminister modtager som gæst. Det skete under overskriften "Når uretten får magten".

Mod slutningen af Lars Løkke Rasmussens periode som regeringsleder arbejdede han hårdt for at skrabe penge sammen til et anlæg for et par sjældne dyr i Zoologisk Have i København, har dagbladet Politiken kunnet fortælle.

I 2019 lykkedes anstrengelserne. Kina sendte to pandaer til Danmark.

Løkke Rasmussen er den sidste i en gruppe af eks-ministre, der er indkaldt for at svare på spørgsmål i retslokale 003 på Frederiksberg. Syv forhenværende udenrigsministre og tre statsministre har tidligere taget turen til Tibetkommissionen.

I begyndelsen af maj blev Anders Samuelsen (LA) spurgt, hvorfor han som udenrigsminister ikke ville mødes med premierministeren i tibetanernes eksilregering, Lobsang Sangay.

- Det ville have været meget opsigtsvækkende, hvis jeg insisterede på sådan et møde, svarede han.

Undervejs i sit arbejde har kommissionen i øvrigt fremlagt en indberetning fra en erfaren diplomat. Fra Geneve i Schweiz rapporterede ambassadør Carsten Staur i 2017 hjem til København om et besøg af Kinas præsident. Det skete under denne overskrift: "Vi er alle i samme båd - og med Kina ved roret?"

