Frikendt litauisk direktør kræves dømt i landsretten

I byretten blev litauisk direktør frifundet for de væsentligste beskyldninger. Nu anker anklagemyndigheden.

Anklagemyndigheden går efter at få en litauisk mand dømt i landsretten for at fremstille falske dokumenter til ukrainske arbejdere, oplyser Københavns Politi til Ritzau. Tidligere i juli blev manden frifundet i Københavns Byret.

Manden blev anholdt sammen med et dusin ukrainske håndværkere på en byggeplads i København i februar. Her var ukrainerne i besiddelse af falske rumænske id-kort.

Anklagemyndigheden hos Københavns Politi vurderede, at litaueren, som var ukrainernes arbejdsgiver, havde medvirket til at fremstille dokumenterne. Blandt andet ved at tage fotos af ukrainerne.

I byretten gik anklagemyndigheden efter en straf på et års ubetinget fængsel og en bøde på 500.000 kroner til manden. Kravet var ledsaget af en påstand om udvisning.

Men sådan gik det langtfra. Byretten frifandt nemlig litaueren for anklagen om groft dokumentfalsk. Han blev dog dømt for at have anvendt falske dokumenter. Det er en langt mindre alvorlig bestemmelse i straffeloven.

Det skete, da politiet ankom til byggepladsen, og han udleverede ukrainernes papirer. På det tidspunkt havde han nemlig efter eget udsagn en formodning om, at der var ugler i mosen. Og det burde han have fortalt politifolkene på stedet, mente retten.

Men den forseelse var ikke i grovhed i nærheden af anklagemyndighedens beskyldninger. Retten idømte ham en straf på 60 dages fængsel, og hans selskab fik en bøde på 110.000 kroner.

Udvisning kunne heller ikke komme på tale, lød rettens konklusion.

Manden blev efter retsmødet løsladt efter at have siddet varetægtsfængslet i over fem måneder.

Hans forsvarsadvokat, Christian Bjerrehuus, fortæller til Ritzau, at litaueren i landsretten vil gå efter helt at blive frifundet eller i det mindste få en mildere straf end i byretten.

Hvornår sagen bliver behandlet i Østre Landsret ligger endnu ikke fast.

/ritzau/