Frivilligt om indsatte vil overflyttes

I øjeblikket afsoner 27 grønlændere i Herstedvester Fængsel. 5 har sagt ja til at blive overflyttet til Nuuk.

Grønland får sin første lukkede anstalt, og dermed skal grønlændere ikke længere afsone i Danmark. Men kun fem af de 27 grønlændere, som i øjeblikket afsoner i Herstedvester Fængsel, har besluttet, at de vil overflyttes.

LÆS her mere om de grønlandske indsatte:

* I 1958 blev den første grønlænder sendt til Danmark for at afsone. I øjeblikket afsoner 27 grønlændere i Herstedvester Fængsel. De anses som for farlige til at sidde i de åbne anstalter i Grønland.

* Eksperter i menneskerettigheder har kritiseret, at grønlændere afsoner i Danmark langt fra deres familie, sprog og kultur.

* 1. maj 2019 indvies den første lukkede anstalt i Nuuk, Ny Anstalt. Den bliver på 8500 kvadratmeter og får et åbent og lukket afsnit. I alt bliver der plads til 76 indsatte.

* Retsvæsnet i Grønland hører under den danske stat, og det var Folketinget, der i 2009 besluttede, at anstalten skulle opføres. Den var planlagt til at stå færdig ved årsskiftet 2014/2015, men er af flere årsager blevet forsinket.

* Til efteråret skal Folketinget behandle en lov, der skal danne grundlag for overførslerne til Grønland. Nogle af de indsatte i Herstedvester har eksempelvis efterlyst en fortrydelsesret, så de kan vende tilbage til Danmark.

* Anstalten koster 400 millioner kroner at opføre.

* De indsatte i Herstedvester kan selv bestemme, om de vil overflyttes. Hvis de bliver, fjernes muligheden, for at pårørende kan få betalt en årlig besøgsrejse til Danmark.

Kilde: Sermitsiaq, videnskab.dk, Ritzau

/ritzau/