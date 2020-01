En sag om unddragelse af chokoladeafgifter og moms har resulteret i bøder for i alt 13 millioner kroner.

Staten gik glip af store summer, da en virksomhed i København fra juli 2013 til juni 2014 importerede og videresolgte 422.000 kilo chokolade.

Godt 15 millioner kroner i form af chokoladeafgifter og moms blev ikke betalt, og det har mandag ved Københavns Byret resulteret i millionbøder til to mænd på henholdsvis 73 og 74 år.

Den yngste af de to idømmes en bøde på 9,9 millioner kroner samt fængsel i tre år og tre måneder. Heraf er størstedelen - to år og ni måneder - dog gjort betinget.

Den ældste straffes med en bøde på 3,1 millioner kroner.

Det oplyser anklagerfuldmægtig Julie Frigast Gredal fra Københavns Politi.

Den 74-årige er indehaver af den virksomhed, der solgte chokoladevarerne, mens den 73-årige er direktør i et selskab, der stod for rådgivnings- og administrationsopgaver i den medtiltaltes firma.

De to mænd var tiltalt for unddragelse af chokoladeafgifter for 10,3 millioner kroner samt for unddragelse af moms for samlet 4,7 millioner kroner.

Indehaveren af det firma, der importerede og videresolgte chokoladen, blev frifundet for fusk med chokoladeafgifter.

Til gengæld blev ejeren af rådgivningsfirmaet kendt skyldig i medvirken til unddragelse af chokoladeafgifter.

Begge blev i et vist omfang kendt skyldige i spørgsmålet om momsunddragelse. Her mente Københavns Byret, at den 74-årige havde gjort sig skyldig i overtrædelse af momsloven ved grov uagtsomhed, mens den 73-årige blev dømt for medvirken til grov momsunddragelse.

Sidstnævnte skal betale en erstatning til Skat på 15,1 millioner kroner.

Hvorvidt også den 74-årige skal betale erstatning til statskassen, skal afgøres på et senere tidspunkt.

/ritzau/