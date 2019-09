Fynsk visitationszone gav magert udbytte

I to uger har Fyns Politi frit kunne klappe lommer på borgere i Vollsmose og Korsløkke.

To ugers undtagelsestilstand fra retsplejelovens regler om kropsvisitation i Odense har ikke ligefrem bragt bunker af ulovlige våben frem i dagens lys.

Fyns Politi oplyser onsdag, at man ved 146 kropsvisitationer i Vollsmose og Korsløkke har fundet et baseballbat, en foldekniv og to peberspray. Det har i alt ført til fem sigtelser for overtrædelse af våbenloven.

Visitationszonen blev indført 11. september, efter at der aftenen før havde været et skyderi i Vollsmose.

I sin afgørelse om at oprette zonen skrev politidirektør Arne Gram om baggrunden, at zonen skulle sikre politiet mulighed for at foretage visitationer for ulovlige våbenbesiddelser.

Ved visitationerne har politiet imidlertid sigtet en række personer for lovovertrædelser, som ikke har noget med våbenkriminalitet at gøre.

Fem er blevet sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, en for besiddelse af doping, tre er sigtet for kørsel uden førerret og to for ikke at ville oplyse deres navn.

Ifølge retsplejeloven må kropsvisitation - eller legemsbesigtigelse, som det retteligt hedder - kun ske, hvis politiet "med rimelig grund" mistænker en person for en lovovertrædelse, eller hvis politiet vurderer, at det har "afgørende betydning" for efterforskningen.

Bliver man visiteret efter retsplejeloven, kan man gå i retten og få afgjort, om det var rimeligt eller ej. Men politiet har mulighed for at sætte retsplejeloven ud af spil midlertidigt i et afgrænset område - en visitationszone.

I området må politiet uden videre visitere alle og ransage alle køretøjer.

Københavns Politi var de første til at indføre visitationszoner i hele bydele. Det skete tilbage i 2007, hvor store dele af hovedstaden blev udpeget som visitationszone.

Det mødte dengang kritik fra både advokater og eksperter, at retsplejeloven på den måde blev sat ud af kraft i store områder.

Siden har politilovens mulighed for at etablere visitationszoner været jævnligt brugt af politikredsene og har omfattet både mindre og større områder.

/ritzau/