Tre mænd og kvinde varetægtsfængslet efter skyderi

Tre mænd og en kvinde i en Mercedes blev anholdt kort efter skudepisode på Frederiksberg. Ingen blev ramt.

Der var lørdag morgen skyderi på Wilkensvej på Frederiksberg, og tre mænd og en kvinde blev kort efter anholdt i sagen og fremstillet i grundlovsforhør, der sluttede lørdag aften.

To af mændene på 23 og 24 år er blevet varetægtsfængslet i 26 dage, mens kvinden, der er 20 år, og den tredje mand, der er 21 år, er varetægtsfængslet de næste 19 dage.

Det oplyser den centrale efterforskningsleder i Københavns Politi Kenneth Jensen.

Politiet fik anmeldelsen om to skud lørdag morgen.

- En bil kom ud til stedet, og en person steg ud af bilen og afgav to skud i ukendt retning, og så kører den fra stedet. Vi har lavet undersøgelser derude og fundet spor, men der er ingen knuste ruder, og ingen er ramt, siger Kenneth Jensen.

De fire kom kørende ad Roskildevej på vej ud af byen, da de blev stoppet cirka 20 minutter efter skyderiet. Politiet modtog anmeldelsen klokken 07.14.

I Københavns Politi sagde den centrale efterforskningsleder Espen Godiksen tidligt lørdag eftermiddag, at de fire blev sigtet for forsøg på manddrab.

Hvis der ikke er en begrundet mistanke mod kvartetten for drabsforsøg, var der i hvert fald tale om på hensynsløs måde at udsætte andre for livsfare, mener politiet.

De er også sigtet for overtrædelse af lovgivningen om våben.

Gruppen, der er varetægtsfængslet, kom kørende i en sort Mercedes-Benz E 270 CDI. På nummerpladen står CV 60 126.

Politiet mener, at skud blev affyret enten fra bilen eller i tilknytning til bilen. Politiet er derfor også meget interesseret i at høre fra vidner, der har set bilen i området.

Lørdag ønskede politiet ikke at fortælle, om politiet fandt våben, da bilen blev stoppet.

I området, hvor skuddene faldt, var politiet synligt med en mobil politistation lørdag fra klokken 16 til 18.

/ritzau/