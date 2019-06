Brand i grammel etageejendom i indre København er slukket

En brand i et køkken på Gammel Strand blev natten til søndag begrænset, melder Hovedstadens Beredskab.

En ildebrand i en gammel etageejendom i det indre København er blevet slukket natten til søndag.

Det fortæller vagthavende operationschef ved Hovedstadens Beredskab Mads Graversen.

Politi og beredskab rykkede ud til adressen Gammel Strand 44, der ligger i nærheden af Christiansborg, omkring klokken 01.30 natten til søndag.

Brandmyndighederne frygtede i første omgang, at branden kunne sprede sig til de øvre etager i den gamle bygning, der ligger i den tætte karré nær Slotsholmen.

Men omkring klokken tre natten til søndag kan Hovedstadens Beredskab afblæse alarmen. Branden blev begrænset til et køkken og en etageadskillelse.

- Vi er ved at takke af derindefra, og vi regner med at kunne forlade området inden for kort tid, siger Mads Graversen.

Det tilføjes, at der nu foretages efterslukning og eftersyn i ejendommen, hvor der fortsat er røg på flere etager.

/ritzau/