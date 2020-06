"Gangster" røver dåseøl til 10,50 i københavnsk park

En mand og en kvinde blev truet med hardballpistol til at udlevere en øl. 34-årig mand er varetægtsfængslet.

En mand og en kvinde fik en ubehagelig oplevelse, da de søndag aften nød nogle øl i sommervarmen i Ørstedsparken i København.

Her blev de kontaktet af en mand, som flere gange spurgte, om han måtte få en øl. Da de sagde nej, trak han en hardballpistol op af bukselinningen. Han tog ladegreb og pegede den mod dem.

- I am a gangster, proklamerede han.

Det gjorde de to ofre bange, og de sagde, at han bare kunne tage det hele. Derefter tog pistolmanden en Tuborg-dåseøl til 10,50 kroner og gik derfra.

Små fem minutter senere blev nogle andre truet af en mand med en pistol ved den nærliggende Nørreport Station.

Politiet blev tilkaldt, og de to fra parken kunne give et godt signalement af røveren. Kort efter blev en 34-årig mand anholdt. Han havde en Tuborg-dåseøl i hånden.

Da han mandag blev fremstillet i grundlovsforhør, nægtede han sig skyldig.

Han forklarede, at han er fra Polen, men har været i Danmark i fem måneder, hvor han i en periode har arbejdet.

Søndag var han i Ørstedsparken for at samle flasker, og her havde han fundet en hardballpistol. Han havde dog ikke truet nogen med den, taget ladegreb, eller sagt at han var gangster.

Han havde spurgt, om han måtte få en øl. Der var blevet nikket, og det opfattede han som et ja, lød hans forklaring.

Dommeren besluttede, at han skulle varetægtsfængsles i ti dage, da der er begrundet mistanke om, at han er skyldig. Desuden er der fare for, at han vil stikke af, hvis han løslades, mener dommeren.

/ritzau/