Ganske få er blevet dømt efter ny lov om psykisk vold

De fleste sager om psykisk vold er droppet. Kun i én sag er gerningsmanden dømt alene efter ny paragraf.

For godt to år siden blev psykisk vold kriminaliseret og skrevet ind i straffelovens paragraf 243.

Ifølge paragraffen er det strafbart at udsætte et familiemedlem, en partner eller en anden med tilknytning til ens husstand for nedværdigende eller krænkende adfærd, der kan "styre" offeret.

Fra loven trådte i kraft i april 2019 til udgangen af februar 2021, modtog politiet på landsplan 616 anmeldelser om psykisk vold.

Men langtfra alle sagerne er endt med en dom. Det skriver Information på baggrund af en analyse fra organisationen Danner, der udbreder viden om og støtter voldsudsatte kvinder og børn.

Mens loven har eksisteret, er der afsagt 38 domme for psykisk vold. Heraf er 27 sager endt med frifindelse, mens 11 gerningsmænd er kendt skyldige.

I langt de fleste af sagerne er der rejst tiltale for psykisk vold i kombination med andre lovovertrædelser såsom vold og voldtægt.

Kun i en enkelt sag er gerningsmanden dømt alene ud fra paragraf 243.

Ifølge en af rapportens forfattere - jurist Kirstine Nordentoft Mose - kan de få retssager blandt andet skyldes, at sager om psykisk vold kræver en anden måde at efterforske på, end politiet er vant til.

- Man går fra et hændelsesbaseret fokus, hvor en person eksempelvis har givet en anden person et fysisk slag, til at skulle dokumentere et mønster af mange små hændelser og en ændring i adfærd hos den forurettede.

- Og det er en udfordring og også forholdsvist ressourcekrævende, siger hun til Information.

Der er rejst sigtelser i 277 af de 616 sager om psykisk vold, men anklagemyndigheden har efterfølgende opgivet at rejse tiltale i 157 sager.

Professor i strafferet Trine Baumbach fra Københavns Universitet kalder antallet af tiltaler og domfældelser for "sørgeligt få".

Men hun er ikke overrasket.

- Det er sværere at bevise psykisk end fysisk vold. Og det er ikke helt ligetil at forstå, hvad psykisk vold rent faktisk er, siger hun til Information.

Hun foreslår, at dommere, anklagemyndighed og politi uddannes yderligere i at håndtere sager om psykisk vold. Man kan også overveje at formulere bestemmelsen "en anelse mindre kompliceret".

/ritzau/